Rai - Il Napoli ha acquistato Amrabat e Rrahmani. Ghoulam verso il ritorno in Ligue 1, countdown per Lobotka

Ultimissime calcio Napoli - I colleghi della Rai con Ciro Venerato fanno il punto della situazione sul calciomercato Napoli:

Mercato Napoli, salta lo scambio Llorente-Politano

"Finisce in un nulla di fatto la possibile intesa Inter-Napoli per lo scambio Llorente-Politano. Non a caso per l'Inter sta prendendo piede l'ipotesi Giroud. Gattuso ha fatto scattare il countdown per l'arrivo di Lobotka, mancano pochi spiccioli per l'intesa definitiva tra Napoli e Celta Vigo. Ghoulam è stato proposto all'Inter, ma non convince Conte. Il Napoli potrebbe quindi smistare Ghoulam al Marsiglia o al Lione. Sul taccuino di Giuntoli spunta anche Kurzawa del PSG. Intanto De Laurentiis ha già acquistato per giugno Rrahmani e Amrabat, opzionando Kumbulla".