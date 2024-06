Calciomercato Napoli: rischio asta per Leoni

Il Torino punta Giovanni Leoni. Il giovane difensore è arrivato alla Sampdoria a gennaio scorso e ha disputato un ottimo spezzone di stagione alle dipendenze di mister Andrea Pirlo. Le prestazioni importanti, specie per un ragazzo che ha 17 anni, hanno attirato e non poco le attenzioni di diversi club del massimo campionato, fra cui proprio i granata del direttore sportivo Davide Vagnati. La concorrenza è molto alta vista che sul giocatore ci sarebbero le attenzioni anche di Inter, Juventus e Napoli oltre a club esteri come il Monaco o il Tottenham.