Venerato a CN24: "Kim vuole restare a Napoli, pronto adeguamento per Kvaratskhelia. Su Lozano e Zielinski..."

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Calciomercato Napoli, le ultime

"Per Kim si troverà una quadra tra clausola e stipendio, perché il giocatore vuole restare a Napoli. Per Zielinski e Lozano bisogna vedere, ad oggi non c’è la volontà dei giocatori di ripensamenti dal punto di vista economico.

Su Kvaratskhelia: "Resta a Napoli e a fine stagione dovrebbe arrivare un contratto adeguato alla sua classe. C’è la volontà del ragazzo e dell’entourage di andare avanti con il club di De Laurentiis”.