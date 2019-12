Rinnovo Allan-Napoli, parti vicine: stipendio aumentato del 60% [ESCLUSIVA]

Ultimissime mercato Napoli - Non solo il mercato in entrata. Una buona sessione di calciomercato passa anche per la conferma dei propri pezzi pregiati. Ed è quello che sta provando a fare la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. Insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il patron vuole confermare alcuni giocatori in rosa, ritenuti fondamentali per la crescita del progetto azzurro.

Calciomercato Napoli, Allan verso il rinnovo

Allan Marques è uno dei calciatori che il Napoli non vuole assolutamente perdere. Il centrocampista brasiliano è da tempo in trattativa con la società partenopea per il rinnovo contrattuale: con uno stipendio intorno ai 2.5 milioni di euro, il calciatore ha chiesto da tempo un ritocco verso l'alto. La società pare volerlo accontentare. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, il numero 5 della SSC Napoli sembrerebbe essere vicino al rinnovo contrattuale senza alcuna clausola rescissoria. Il suo stipendio verrà aumentato a circa 4 milioni di euro con l'inserimento di bonus.