Calciomercato Napoli- Leonardo Spinazzola verso l'azzurro, col 31enne che ha anche rifiutato un'offerta importante per provare a raggiungere Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, Spinazzola rifiuta l'Arabia Saudita

Lo svela La Repubblica oggi in edicola: "La società azzurra continua a seguire Leonardo Spinazzola: le parti stanno continuando a parlare per trovare l’intesa sull’ingaggio. Pure il 31enne di Foligno avrebbe la possibilità di giocare nella Saudi League, ma ha messo il Napoli in cima alla lista delle sue preferenze".