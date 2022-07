KKN - Raspadori-Napoli, c'è l'accordo! Due incontri con il suo entourage, ha già avvisato il Sassuolo

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori ha fatto sapere al Sassuolo di non voler rinnovare e di volere un palcoscenico importante. Il suo entourage ha già avuto due incontri col Napoli. Ci sarebbe già accordo in una bozza per un contratto di 5 anni. Non vuole rinnovare col Sassuolo ed è in scadenza tra due anni. Il Sassuolo tende a non cedere e non sarà facile trattare, perché lui vuole Napoli e la Champions League".