Calciomercato Napoli - Chiusa definitivamente la stagione, ora sono pronti tre addii in casa Napoli.

Mercato Napoli, pronte tre uscite

Si tratta di José Callejon, Allan e Fernando Llorente. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, saluteranno tutti al 100%. L'ex Real Madrid è arrivato in scadenza di contratto e come noto non rinnoverà, il brasiliano può invece raggiungere Carlo Ancelotti all'Everton e infine il centravanti non rientra nei piani tecnici di Gennaro Gattuso.