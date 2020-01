CorSport - Il Napoli non si ferma a Demme e Lobotka: partito l'assalto finale per Politano, prenotato anche Tsimikas

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il mercato in entrata della SSC Napoli potrebbe non fermarsi a Demme e Lobotka. Gli azzurri sarebbero molto interessati a Tsimikas e Politano.

"Ma il mercato resta ancora vivo e il Napoli qualche idea ce l’ha: la prima, trascina sulla corsia di sinistra, settore difensivo, riservato (eventualmente) al greco Tsimikas, ritenuto l’erede di Ghoulam, non semplice da sistemare. Ma poi ce n’è pure un’altra tentazione, stavolta a destra e in attacco, e si chiama Matteo Politano: un tempo, ma neanche tanto tempo fa, «inserito» in uno scambio con Llorente e ora inseguito da solo, per arricchire la corsia di destra, che diventerebbe poi sua quando Callejon andrà via. C’è il Milan, c’è la Fiorentina e c’è anche il Napoli: sta lì, osserva".