Venerato a CN24: "Giuntoli ha lasciato Milano, trapela ottimismo per Politano! L'Inter spera in Llorente ma il Napoli non trova rimpiazzi per lo spagnolo. Rifiutate offerte per due attaccanti"

Calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it per le ultime di calciomercato in casa Napoli. Ecco quanto dichiarato sull'affare Politano.

"Cristiano Giuntoli ha lasciato Milano. Contatti telefonici con gli agenti di Politano, Piero Ausilio e Marotta. Nulla di definito con entrambi, ma trapela grande ottimismo. Gli agenti stanno cercando di avvicinarsi all'offerta fatta ieri notte da Giuntoli (2.2 mln netti), inserendo bonus e incentivi che si avvicinano ai 2.5 chiesti da Politano. L'Inter spera sempre in Llorente ma anche due ore fa il diesse azzurro ha ribadito l'offerta: 22 miloni divisi in 2 per 18 mesi e successivi 18 solo nel 2021. Più 2 mln di bonus. Giuntoli per ora non trova sbocchi per rimpiazzare Llorente. Spal e Udinese hanno per ora rifiutato offerte per Petagna e Lasagna. Milan disposto a cedere Piatek ma i costi sono troppo elevati per il budget del club campano. Domani si riparte con nuovi contatti telefonici tra le parti. Giuntoli ritornerà a Milano non prima di lunedì".