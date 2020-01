Repubblica - Il Napoli non molla Politano, Giuntoli valuta a come battere la concorrenza del Milan

Calciomercato Napoli. Tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, tra acquisti e cessioni. Il diesse azzurro ha già sfornato due colpi per il 4-3-3 di Gattuso e non sembrerebbe finire qui. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

L’altro tassello potrebbe arrivare in attacco, un reparto che ha deluso le aspettative. Il rendimento negativo di Callejon è quasi una costante e una riflessione è necessaria: lo spagnolo è anche in scadenza di contratto e un’alternativa potrebbe essere necessaria. Lozano non decolla ancora e a Gattuso non dispiacerebbe schierare sulla fascia destra un esterno di piede mancino. L’identikit giusto è quello di Matteo Politano, già vicino al Napoli nel gennaio 2018 quando non bastarono 30 milioni per strapparlo al Sassuolo. All'Inter sta trovando poco spazio e ha chiesto di cambiare aria. Il Napoli ha provato ad imbastire un'operazione inserendo Llorente che però non è decollata, quindi non ci sarà nessuno scambio. Su Politano c’è anche il Milan: i rossoneri non vogliono cedere Kessie, quindi la partita resta aperta. Il diesse Giuntoli non ha mollato la presa e sta valutando come inserirsi. Tutto dipenderà anche dalle cessioni.