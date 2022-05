Calciomercato Napoli, ottimismo sulla chiusura di Olivera e Barak nome caldo: le ultime da Bargiggia

Calciomercato SSC Napoli - I nomi di Antonin Barak e Mathias Olivera si avvicinano sempre più alla maglia azzurra. A confermarlo è stato l'esperto di mercato, Paolo Bargiggia.

Queste le ultime news di calcio mercato della SSC Napoli sui nomi di Barak, Olivera e Nandez. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV:

Sul terzino sinistro:

"Io ho verificato ieri, cercando di capire il tutto. Su Olivera c'è ottimismo, quindi i nomi che girano in questo momento sono blandi, perchè il Napoli è convinto di chiudere Olivera. Parisi? No, Parisi è considerato bravo ma troppo simile a Mario Rui, ma loro cercano un profilo più fisico".

Sugli altri obiettivi di mercato:

"Barak e Nandez sono i nomi più caldi per il centrocampo. Qualora partisse Osimhen non sappiamo ancora come il Napoli potrebbe muoversi. Ad oggi ci sono Scamacca e Broja come interessi, ma è prematuro pensare che Osimhen sia in partenza, ma sarà difficile resistere agli assalti inglesi, che potrebbero arrivare anche a 100 milioni".