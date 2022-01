Folorunsho rientra a Napoli, ma verrà girato nuovamente in prestito: lo attende la capolista di Serie B

Notizie Napoli calcio. Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli, è ormai prossimo a terminare il suo prestito al Pordenone.

Folorunsho

Folorunsho in prestito al Pisa

Come riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista di proprietà del Napoli rientrerà in Campania dal prestito della prima parte di stagione al Pordenone per affrontare, ancora in cadetteria, la parte finale del campionato. Ad attenderlo c'è il Pisa. Il giocatore ex Virtus Francavilla e Bari è atteso lunedì nella città toscana per ultimare le ultime formalità di rito.