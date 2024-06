Calciomercato Napoli, Natan 'chiude' un colpo su indicazione di Conte?

Calciomercato Napoli, è iniziata ufficialmente l'era targata Antonio Conte. E il tecnico parte subito in sesta con la campagna acquisti non solo indicando al Ds Giovanni Manna le mosse da fare ma mettendosi in gioco in primissima persona. Come infatti rivelato da SkySport, il neo allenatore partenopeo ha già fatto una prima telefonata per chiudere un colpo importante. Perché saranno necessari tre acquisti soprattutto per questo nuovo ciclo: un difensore di livello, un esterno offensivo e un centravanti che prenda il posto di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, Natan 'aiuta' per un colpo?

E proprio per quanto riguarda due di questi ruoli che arrivano indicazioni importanti. Perché secondo quanto svelato dall'emittente, Conte avrebbe contattato personamente Romalu Lukaku rientrato al Chelsea solo momentaneamente per poi partire di nuovo e avrebbe moralmente bloccato il bomber belga. Ma non solo: Conte avrebbe individuato anche in un talentuosissimo brasiliano il rinforzo per la fascia destra. Si tratta di Vanderson del Monaco, terzino dalla spiccata capacità offensiva.

E chissà che in questa storia, lì dove dovesse essere approfondita come sembra, non possa arrivare anche lo zampino di Natan che, da brasiliano, potrebbe contattare il connazionale conosciuto nel campionato nazionale (a differenza di Juan Jesus) per un biglietto di vista ulteriore sulla squadra - anche se dopo lo scudetto di due anni fa e l'arrivo di Conte di adesso non ha certo bisogno di presentazioni - o sondare più verosimilmente la disponibilità. E' anche così che si fa mercato e chi c'è dentro lo sa benissimo. Vedere Cyril Ngonge o Leander Ndendoncker che prima di firmare in azzurro, come ammesso successivamente, hanno fatto un passaggio con Dries Mertens.