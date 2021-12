Sport del Sud - Napoli: accordo per Muriel! ADL telefona Percassi e sblocca l'affare

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli e il trasferimento di Luis Muriel a gennaio! Accordo tra Atalanta e Napoli per un prestito con riscatto, sarebbe stata decisiva una telefonata di De Laurentiis per sbloccare l'acquisto di Muriel al Napoli a gennaio.

Napoli: accordo per Muriel con l'Atalanta

Arrivano novità clamorose in Serie A per il trasferimento di Muriel al Napoli che lascia l'Atalanta già a gennaio. Il mercato del Napoli è pronto a decollare con l'addio di Insigne che è vicino al Toronto e Osimhen che andrà in Coppa d'Africa. Servono rinforzi al Napoli e secondo il sito Sport del Sud la società di Aurelio De Laurentiis sta pensando all'acquisto di Muriel del Napoli. Pronto un colpo da cinema del presidente azzurro per far impazzire i tifosi. Secondo le ultime notizie di mercato il Napoli avrebbe intensificato i contatti con l'Atalanta per comprare Muriel.

Calciomercato Napoli Muriel Atalanta

Calciomercato Napoli: telefonata De Laurentiis Percassi per Muriel

Come confermato da Sport del Sud siamo ai dettagli per il possibile trasferimento di Muriel al Napoli che lo vorrebbe prendere subito a gennaio. Decisiva sarebbe stata una telefonata in giornata tra De Laurentiis e Percassi per la trattativa di Muriel. Il patron del Napoli avrebbe sbloccato l’affare e il trasferimento dell’attaccante colombiano in azzurro.

L’accordo tra Atalanta e Napoli per Muriel sarebbe sulla base di un prestito con obbligo di riscatto: 22,5 milioni di euro totali pagabili in 4 esercizi.

