Calciomercato Napoli. Il Manchester United continua ad avere lacune nel reparto offensivo, i Red Devils segnano troppo poco e vogliono intervenire in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dal portale inglese The Sun, Solskjaer avrebbe individuato in Arek Milik il suo rinforzo ideale. Lo United è pronto a strappare il polacco agli azzurri e potrebbe presentare un'offerta di 60 milioni di sterline.

Arek Milik, attaccante della SSC Napoli