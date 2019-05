Cm.com - Il Milan incontra l'agente di Veretout, proposto anche Mario Rui: la situazione

Ultimissime mercato Napoli: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il terzino del Napoli Mario Rui è stato proposto al Milan. Come aveva preannunciato lo stesso presidente De Laurentiis, la SSC Napoli ha intenzione di rinvigorire la rosa a partire dalle due corsie difensive e con ogni probabilità saranno almeno due i terzini a lasciare la maglia azzurra in estate. Quello che sembra più sicuro della sua permanenza, al momento, è Ghoulam, mentre non è chiaro quale sarà il futuro di Malcuit, Hysaj e Mario Rui, protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative della piazza.

MARIO RUI PROPOSTO AL MILAN

A riferire le ultime notizie in tema di calciomercato Napoli è stato il portale Calciomercato.com: secondo quanto riferiscono, circa dieci giorni fa ci sarebbe stato un contatto tra il Milan e Mario Giuffredi, agente di alcuni calciatori tra cui Jordan Veretout, il centrocampista della Fiorentina che è al centro degli interessi del Milan, ma anche del Napoli. Nel corso della discussione, Giuffredi avrebbe sondato l'interesse del Milan per Mario Rui, che di fatto è stato proposto alla società rossonera. A Milano, però, al momento non sembrano interessati al terzino portoghese, che non è una priorità nelle esigenze di mercato, almeno per il momento.