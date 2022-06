Calciomercato Napoli, Mezzoni vicino al ritorno in Serie C: scelto il nuovo club

Calciomercato Napoli. Francesco Mezzoni, terzino classe 2000 di proprietà del Napoli, è pronto ad una nuova avventura in Serie C dopo l'annata in prestito alla Pistoiese.

Napoli, Mezzoni all'Ancona

Francesco Mezzoni, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, resterà nella terza categoria Nazionale e dovrebbe approdare all'Ancona con il quale ha già un accordo di massima.