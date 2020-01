Sky - Mertens-Napoli, pace fatta! Il calciatore vuole restare in azzurro, si riapre il rinnovo

Calciomercato Napoli - Dries MertensNapoli, prove di rinnovo! Ci sono aggiornamenti importanti di mercato importanti che coinvolgono il Napoli di De Laurentiis. Il club azzurro potrebbe rinnovare il contratto dell'attaccante belga. Sul calciatore è forte l'interesse dei grandi club d'Europa, come anche Arsenal e Borussia Dortmund, ma il Napoli ora vuole trattenere il calciatore che continua a spingere per il suo rinnovo in azzurro. Rifiutate tante altre offerte.

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport durante lo speciale sul calciomercato:

"Mertens non vuole nessun'altra squadra. Il calciatore vuole restare a Napoli e non considera altri club. Dal 1 febbraio può firmare con altre squadre all'estero, ma ora si riapre il rinnovo. Pace fatta tra società e calciatore, pare che il discorso rinnovo ora sia riaperto con la volontà di entrambe le parti".