Venerato a CN24: "Il rinnovo lo firmerà solo uno tra Mertens e Milik! Koulibaly al PSG, andrà via a fine anno. Gattuso resta solo con buono risultati"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Gattuso-Napoli, la situazione

"Gattuso ha un contratto, non è ancora stata presa alcuna decisione. Entrambe le parti parleranno a fine stagione, servieranno i risultati".

Gattuso

Koulibaly al PSG? Le parole di Venerato

"Parigi è sempre stata la casa di Koulibaly, andrà a vivere a Parigi in futuro. Tutti sanno però che il calciatore andrà via a fine anno. Il Psg punta sul calciatore e ci sono ottimi rapporti con il Napoli".

Koulibaly

Milik e Mertens, situazione rinnovi

"Milik chiede di capire il progetto tecnico attorno a se e pretende circa 5 milioni. Se il Napoli non rinnova con Mertens troverà l'accordo con Milik".