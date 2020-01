Chiariello: "Nuovo nome per l'attacco del Napoli, è Mateta del Mainz! C'è già l'offerta di Giuntoli"

Ultimissime calciomercato Napoli - Umberto Chiariello, ai microfoni di Super Sport 21, programma in onda su Canale 21, ha svelato un nuovo nome per l'attacco della SSC Napoli. Il giornalista ha raccontato di un'idea di mercato che avrebbe folgorato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, a caccia di una prima punta da affiancare ad Arek Milik in quello che sarà il prossimo ciclo azzurro.

Mercato Napoli - Giuntoli presenta l'offerta per Mateta del Mainz

La scelta sarebbe caduta proprio su Mateta, classe 1997, attaccante del Mainz, squadra in lotta per non retrocedere in Bundesliga. I contatti sarebbero frequenti fra le due società: l'intenzione del Napoli sarebbe quella di portarlo in azzurro già a gennaio come terza punta, per farlo ambientare alle spalle di Milik e Mertens. L'offerta della società è di circa 20 milioni di euro, a fronte di una richiesta di almeno 30 milioni per il cartellino dell'attaccante.