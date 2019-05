Calciomercato Napoli, Mario Rui-Hysaj via e Di Lorenzo promesso al Napoli: sogno Trippier e pista calda Hernandez, le ultime

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora sulle fasce e in attacco, tra l'altro sono proprio questi i ruoli menzionati da Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Inter, le porzioni di campo dove la SSC Napoli vuole intervenire con il prossimo calciomercato.

Dalle frasi di De Laurentiis si intuisce che Mario Rui e Hysaj sono ormai al capolinea con il Napoli che sta trattando due esterni “bassi”. Il portoghese piace al Torino, mentre l'albanese è nel mirino dell'Atletico Madrid che per 15 milioni di euro lo prenderebbe subito. Chi arriverà al posto dei due terzini di Mario Giuffredi in caso di cessione nel prossimo calciomercato? Lo svela l'edizione odierna di Tuttosport:

"Per il settore destro, il desiderio resta quello di Trippier, anche se il Tottenham non si sposta dai 30 milioni di cartellino e il calciatore deve ancora accettare la destinazione. La soluzione più pratica e conveniente potrebbe arrivare dall’Empoli, con Giovanni Di Lorenzo, già promesso al Napoli dal presidente Fabrizio Corsi, anche se la Roma si è inserita nelle ultime ore. Sul lato mancino, resta calda la pista che porta Theo Hernandez, 21enne del Real Madrid, in prestito alla Real Sociedad. Ma le merengues non vorrebbero cederlo a titolo definitivo e, se sì, a non meno di 25 milioni, con un diritto di recompra".