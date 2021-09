Calciomercato Napoli, Simeone vuole Fabian Ruiz all'Atletico Madrid: pronto uno scambio

Notizie di calciomercato che riguardano il Napoli calcio di Luciano Spalletti che continua a sorprendere in tutta Europa con Fabian Ruiz uno dei protagonisti che ha attirato l'interesse dell'Atletico Madrid nuovamente. Perché Simeone pensa a lui da anni.

Calciomercato, Fabian Ruiz all'Atletico Madrid: pronto lo scambio

L'Atletico Madrid punta forte su Fabian Ruiz del Napoli e prova lo scambio. Perché il centrocampista spagnolo dopo l'esperienza al Betis Siviglia può tornare in Liga molto presto. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Napoli e difficilmente ci sarà un rinnovo. Al momento Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid seguono fortemente il giocatore che molto probabilmente tornerebbe con piacere in patria per firmare con uno dei tre top club. Come svelato da Fichajes.net in Spagna c'è l'Atletico Madrid di Simeone che stravede per Fabian Ruiz e può provare a proporre Marcos Llorente al Napoli.

Fabian Ruiz all'Atletico Madrid: le richieste del Napoli

Il Napoli per Fabian Ruiz ha sempre mantenuto una valutazione alta di circa 50-60 milioni di euro. Valutazione che potrebbe aumentare nonostante il contratto in scadenza 2023 se il giocatore spagnolo continuerà a questi ritmi. Perché non solo i 2 gol già segnati in campionati, ma Fabian Ruiz con Spalletti sta offrendo prestazione da top player ed è uno dei più in forma in tutta Europa. L'Atletico Madrid per trattare col Napoli dovrà presentare offerte altissime o inserire almeno un giocatore di livello per far calare le pretese. Al Napoli può interessare Marcos Llorente dell'Atletico Madrid per Fabian Ruiz.

Calciomercato, Marcos Llorente per Fabian Ruiz

Marcos Llorente al Napoli per Fabian Ruiz all'Atletico Madrid. Il centrocampista dell'Atletico è considerato uno dei top nel modulo di Simeone e ha un contratto in scadenza 2027. Nonostante questo, visto i tanti giocatori nel reparto, Simeone potrebbe decidere di cederlo o sacrificarlo per arrivare al centrocampista del Napoli.

