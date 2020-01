Il Mattino - Luperto si guarda intorno per lo scarso impiego, Cremonese e Cosenza su Gaetano

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, tra acquisti e cessioni. Il diesse azzurro ha già sfornato due colpi per il 4-3-3 di Gattuso e non sembrerebbe finire qui. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Anche Luperto si sta guardando attorno visto lo scarso impiego con Gattuso, ma al momento il Napoli non sembra intenzionato a privarsi di lui. In uscita anche Gaetano che piace a Cremonese e Cosenza, mentre solo più in là si potrebbero sbloccare le cessioni di Llorente e Younes.