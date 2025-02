Accostato al Napoli, TMW: l'Udinese vende Lucca in estate, fissato il prezzo

Calciomercato Napoli, l'Udinese ha messo in preventivo una possibile cessione di Lorenzo Lucca in estate. Il centravanti è stato seguito con particolare attenzione da Milan, Roma e Atalanta nel corso della sessione invernale, ma piace anche ai partenopei. Che in estate potrebbero fare tanti cambi in attacco. A gennaio, la richiesta da circa 35 milioni è stata considerata eccessiva da tutti i club interessati. La sua stagione è già da record, con 9 gol in 23 partite, con l'intenzione di arrivare in doppia cifra come primo step, poi cercare di raggiungere i 15. Questo in una squadra dove è sì il cannoniere principale, ma che segna (e subisce) relativamente poco, con solamente 29 reti totali, undicesimo attacco del campionato dietro le prime nove più il Parma a 30.

Ma a quanto sarà venduto in estate Lucca? Lo rivela TMW:

"Lorenzo Lucca piace per le caratteristiche particolari. Un nove d'area che fa reparto da solo, sebbene a Udine giochi con Thauvin - o Alexis Sanchez - come possibile spalla. E poi è ancora relativamente giovane, considerando che è un classe 2000 - li compirà a settembre - e gli attaccanti di una certa stazza solitamente maturano più tardi rispetto al solito. Così in estate Lucca può viaggiare verso una big, con una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Dove ora non è dato sapere, perché il domino delle punte - Vlahovic? Kean? Retegui? - potrebbe portare a offerte in grado di soddisfare l'Udinese".