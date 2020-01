Sky - Gli agenti di Llorente nella sede dell'Inter! Sì di Politano al Napoli ma 'no' del club azzurro alla cessione dello spagnolo

Calciomercato Napoli. Il giornalista Fabrizio Romano è intervenuto ai microfoni di SkySport24 per gli ultimi aggiornamenti sull'affare Politano. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

In queste ore diversi incontri per l'Inter: finito da poco con gli agenti di Politano, hanno dato l'ok al trasferimento al Napoli. C'è l'accordo tra Politano e il Napoli, adesso Inter e Napoli stanno formalizzando l'affare: prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 miloni, presenti anche gli agenti di Llorente nella sede dell'Inter con l'attaccante spagnolo in prestito verso l'Inter che sono gli stessi di Eriksen".