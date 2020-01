Il Mattino - Possibile partenza di Llorente a gennaio, lo spagnolo potrebbe andare in prestito

Calciomercato Napoli. Tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, tra acquisti e cessioni. Il diesse azzurro ha già sfornato due colpi per il 4-3-3 di Gattuso e non sembrerebbe finire qui. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

A fine mercato di gennaio potrebbe uscire lo spagnolo Llorente, possibile per lui una destinazione in prestito: dopo una buona partenza, il gol al Liverpool in Champions League e i tre in campionato, ha giocato sempre meno e non è riuscito più ad incidere.