Sportitalia - L'agente di Llorente nella sede della Fiorentina: i viola provano ad anticipare il Napoli [FOTO]

Ultime calciomercato Napoli - Il nome di Fernando Llorente è sempre molto caldo in orbita Napoli. L'ex centravanti del Tottenham, attualmente svincolato, è considerato il piano B degli azzurri nel caso in cui non si concretizzasse il sogno Icardi. Per lo spagnolo è infatti pronto un biennale dalla società del presidente De Laurentiis.

Llorente-Napoli, possibile inserimento della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Luca Cilli di Sportitalia, il club toscano starebbe provando ad anticipare gli azzurri nella corsa all'ex Juve: