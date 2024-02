Calciomercato Napoli, la strategia di De Laurentiis per l'estate: da Osimhen 120mln per i nuovi Kvara-Kim

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela la strategia sul mercato estivo di De Laurentiis:

"Con l'esclusione di Piotr, formalmente soltanto dall'Europa, è partito in ampio anticipo il rinnovamento, che sarà ispirato a quello di due anni fa, prima della stagione dello scudetto. A prescindere dalla qualificazione in Champions, De Laurentiis farà cassa con i 120 milioni ricavati dalla cessione di Osimhen, il cui rientro è atteso con ansia da Mazzarri dopo la Coppa d'Africa. Il Napoli si muoverà su due binari, tra presente e futuro, cercando di trovare altri Kvara e altri Kim, non altri Cajuste e Natan. Dal mercato di gennaio non è arrivato l'atteso difensore".