Calciomercato Napoli: Kim, Navas e Dybala! Offerto un quadriennale da 6 milioni per la Joya

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sul quotidiano La Repubblica per i prossimi obiettivi in entrate. Grazie ai 40 milioni di euro ricavati dalla cessione di Koulibaly al Chelsea, adesso è il momento di investire per completare la squadra. De Laurentiis ha già speso per gli arrivi di Kvaratskhelia, Olivera ed Ostigard, ma adesso si cercano un portiere, un altro difensore centrale e un attaccante.

Gli obiettivi del Napoli sono tre:

Keylor Navas del Paris Saint-Germain per il ruolo di portiere; l'alternativa è Kepa .

del Paris Saint-Germain per il ruolo di portiere; l'alternativa è . Kim Min-Jae del Fenerbahce per il ruolo di difensore; l'alternativa è Senesi .

del Fenerbahce per il ruolo di difensore; l'alternativa è . Paulo Dybala (svincolato) per il ruolo di attaccante

Dybala-Napoli

Tra questi, il sogno dei tifosi napoletani è certamente Dybala. Secondo quanto riferisce Repubblica, la Roma ha un vantaggio sulla Joya ma il Napoli spera di poter colmare quel vantaggio e De Laurentiis ha offerto a Dybala un quadriennale da 6 milioni di euro all'anno, la stessa cifra offerta a Koulibaly per il rinnovo prima dell'addio al Chelsea.