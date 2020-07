Venerato a CN24: "Osimhen resta un affare in salita, Napoli pronto a chiudere per Jovic: spunta la formula. De Paul non interessa agli azzurri"

Ultimissime calciomercato Napoli. Sembrava tutto fatto per Victor Osimhen, e invece nelle ultime ore l'inserimento prepotente del Liverpool nella trattativa tra Napoli e Lille sembra aver fatto sfumare le ambizioni del club partenopeo. In attesa di conoscere come andrà a finire la vicenda Osimhen, il Napoli si cautela attivando un piano B per portare al San Paolo un grande attaccante che prenda il posto di Milik. Secondo la Rai, si tratta di Luka Jovic del Real Madrid.

Calciomercato Napoli, è Jovic il piano B

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcio Napoli 24: "Il Napoli torna prepotentemente su Jovic. Colloqui diretti con il suo entourage. Se il Real Madrid apre al prestito con diritto di riscatto il club azzurro è pronto a chiudere l'affare. Anche il Milan segue il giocatore, ma il Napoli potrebbe garantire maggiore liquidità agli spagnoli nell'eventuale riscatto.

È lui il primo obiettivo del piano B di Gattuso se Oshimen sfumasse optando per la Premier. Proseguono i contatti con il nuovo agente, ma la situazione resta in salita.

Napoli, no a De Paul

Non risulta nessun interesse per De Paul. Poco adatto al 4 3 3 partenopeo. Piaceva ai tempi di Ancelotti ora sembra passato di moda".