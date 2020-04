Venerato a CN24: "Smentito interesse per Lucas Vazquez, Gattuso preferisce altri due profili. Fabian prioritario per il Real, Perez disposto a inserire solo Jovic"

Ultimissime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni circa le ultime trattative tra Napoli e Real Madrid:

"Il Real Madrid non potrà inserire Lucas Vazquez nella trattativa per Fabian Ruiz. Smentito interesse azzurro per esterno iberico. In quella zona del campo restano Boga e Berardi i preferiti di Gattuso. Resta Jovic l'unico tesserato del Real Madrid che il presidente Perez potrebbe inserire per arrivare al cartellino di Fabian Ruiz, prioritario obiettivo del club madrileno".