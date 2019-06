TV Luna, Alvino annuncia: "James Rodriguez sarà sicuramente del Napoli, l'operazione si farà"

Calciomercato Napoli - James Rodriguez al Napoli. La dirigenza azzurra continua a lavorare con il Real Madrid per la trattativa James Rodriguez. Il colombiano vuole ritornare sotto gli ordini di Carlo Ancelotti e accetterebbe la proposta azzurra. D'altro canto c'è da trattare con i blancos.

Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha scritto su Twitter aggiornamenti sulla trattativa tra James Rodriguez e il Napoli.

"È con grande piacere che mi ripeto anche stasera visto che in tanti me lo chiedete. James Rodriguez vestirà sicuramente la maglia del Napoli! Ma non vi aspettate nessun annuncio ufficiale nelle prossime ore. E neanche a breve. Ma ripeto l’operazione si farà!".