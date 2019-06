Sky - Dalla Spagna dicono che il Real Madrid frena sul prestito e vuole monetizzare subito: l'indiscrezione

CALCIOMERCATO NAPOLI - James Rodriguez-Napoli. Luca Marchetti, giornalista di SkySport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla trattativa tra James Rodriguez e il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"In Spagna dicono che adesso il Real frena sul prestito. Adesso gli spagnoli, dopo le prestazioni del colombiano in Coppa America, vorrebbero il prezzo del cartellino. Con il pagamento di 30 miioni più bonus tra i 5 e i 7 milioni. Resta il fatto che James Rodriguez vuole il Napoli e che Ancelotti vuole a tutti i costi il giocatore e non è escluso che De Laurentiis possa fare uno sforzo economico per portarlo in azzurro".