RAI - De Laurentiis temporeggia per Spalletti e aspetta novità per Inzaghi! Trapela la data per la scelta dell'allenatore: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Nuovo allenatore Napoli, le ultime su Spalletti, Inzaghi e Sarri

"Gattuso è molto motivato, non vuole perdere mai anche se il suo futuro a Napoli è segnato. Contro lo Spezia la formazione sarà questa: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj, Demme, Fabian, Insigne, Zielinski, Politano, Osimhen.

Quando De Laurentiis fece i complimenti ad Italiano, di sicuro Gattuso non ha fatto i salti di gioia. Rino vuole regalare la Champions ai napoletani prima di dire dolorosamente addio alla piazza partenopea".

Sul toto-allenatori: "De Laurentiis ha ribadito ai suoi collaboratori che il nuovo allenatore sarà deciso a bocce ferme. Spalletti firmerebbe a prescindere, ma De Laurentiis sta aspettando di capire le evoluzioni delle altre panchine in particolare quella della Lazio con il rapporto in bilico tra Inzaghi e Lotito. Non credo che il presidente del Napoli stia aspettando Allegri, ma penso che se Inzaghi fosse già stato confermato alla Lazio allora Spalletti sarebbe già l'allenatore del Napoli".

Su Spalletti aggiunge: "Molto dipende dall'Europa, perchè in caso di mancata Champions allora verrebbe ridotto il monte ingaggi del 30-40%. Con l'Europa League l'allenatore potrebbe guadagnare circa 2 milioni, ovvero una cifra non congrua con quella che richiede Spalletti. Vedremo in base al cammino europeo".

Su Sarri: "Ad oggi non c'è stata nessuna mossa della dirigenza del Napoli, a differenza del tecnico che sarebbe pronto a sedersi ad un tavolo per trattare il suo ritorno. Credo che il silenzio del Napoli sia dovuto alla presenza di Osimhen, un giocatore non del tutto congruo al tipo di calcio che vuole fare Sarri".