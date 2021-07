Venerato a Kiss Kiss: "Previsto un incontro fra il club azzurro e il Barcellona per Insigne! Il Napoli valuta tre portieri, ecco i nomi"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, collega di Rai Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il rinnovo di Insigne è una partita aperta. La prossima settimana ci potrebbe essere un colloquio tra il Napoli e il Barcellona per il giocatore, ma gli spagnoli non hanno ancora affondato il colpo. Sepe all'Inter? E' un'idea di Simone Inzaghi ma bisogna prima vendere Radu. Il Napoli sta vedendo se prendere Vaclik ma deve prima vendere Ospina. C'è anche l'idea Sportiello con l'Atalanta e non è da escludere il ritorno di Sepe. Questi sono i tre portieri che sta valutando Giuntoli".