Calciomercato Napoli, tutte le trattative di giornata [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Prosegue deciso il lavoro di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. I due sono occupati in vista della prossima finestra di mercato per migliorare la rosa della SSC Napoli.

Calcio mercato Napoli - Tutte le trattative di giornata

In entrata sembrerebbero esserci segnali negativi per Josip Ilicic: il direttore sportivo degli azzurri valuta 10 milioni di euro il nerazzurro, più un possibile prestito non oneroso di uno tra Simone Verdi ed Adam Ounas. Gasperini vorrebbe il calciatore ancora con sé, o a Bergamo, o alla Roma visti gli ultimi rumors di mercato. Gli azzurri restano vigili in attesa di sviluppi in casa atalantina.

Un calciatore che resta nel mirino del club partenopeo è Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli. Il calciatore, tramite un'intervista rilasciata ai quotidiani, ha fatto chiarezza in merito al suo futuro: "Napoli in pole? Io penso solo al match contro l'Inter- afferma - Sarebbe un sogno giocare nel Napoli, i rapporti tra gli azzurri e la SPAL sembrano essere un segno del destino" .

Occhio anche al mercato in uscita, perché il futuro di Gianluca Gaetano è tutto da scrivere. Il giovane azzurro, originario di Cimitile, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Napoli e la scorsa settimana ha esordito in Serie A. Il talento classe 2000, con ogni probabilità, la prossima stagione verrà mandato a farsi le ossa in Serie B, sempre che non venga dirottato in Serie C alla società satellite del Bari. Al momento resta vivo l'interesse del Cosenza: il club calabrese è in ottimi rapporti con il Napoli che ha già mandato in rossoblu Tutino e Palmiero.

Importanti anche le parole di Hernan Mertens, papà dell'attaccante azzurro, che ha espresso il suo pensiero in merito al futuro del figlio: il desiderio del belga, a detta del papà, resta la permanenza a Napoli. Almeno per la prossima stagione la storia d'amore dovrebbe continuare, a breve potrebbe addirittura esserci un colloquio con la dirigenza per il rinnovo contrattuale.

