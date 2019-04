Calciomercato Napoli, il presidente annuncia: "Cessione? Non metteremo i bastoni fra le ruote al ragazzo"

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie calcio Napoli, possibile cessione in arrivo la prossima sessione di calcio mercato in Serie A. La cessione riguarda la SPAL e Manuel Lazzari. Ad annunciarlo è stato lo stesso Simone Colombarini, presidente della SPAL, a CN24. La SSC Napoli di Carlo Ancelotti segue da tempo Lazzari che piace tanto a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli calcio e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Simone Colombarini, presidente della SPAL, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda su Calcio Napoli 24 Tv. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Napoli su Lazzari? E' un giocatore importantissimo, oggi è pronto per giocare in una squadra importante, non è stato chiuso niente con il Napoli e nessun altro. A giugno vedremo, non siamo nelle condizioni per mettere i bastoni tra le ruote a un calciatore. Da parte di Napoli e Lazio ci sono stati alcuni interessamenti".