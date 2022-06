Sportitalia - Idea Djuric per l'attacco, sondaggio azzurro: piace a Spalletti per un motivo

Calciomercato Napoli. Nuova pista per l'attacco azzurro con l'idea Milan Djuric per completare il reparto. Il centravanti è stato tra i protagonisti della salvezza della Salernitana ma ad oggi non ha trovato accordo per il rinnovo e potrebbe dire addio.

A rivelare la pista Djuric-Napoli è stato Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, che attraverso il suo sito ufficiale ha svelato i dettagli dell'operazione: