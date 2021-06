Gudmundsson, l'agente: "Napoli grande piazza, sarebbe l'opzione giusta! E' da anni ad alti livelli, è pronto per una nuova avventura" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Martin Dahlin, agente di Gabriel Gudmundsson, obiettivo di mercato del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Decisi dopo sei mesi alla Roma di andare via perché ero oscurato da grandi campioni, sfortunatamente non sono riuscito a lasciare il segno come volevo. L’Italia è forte e trascinata da un grande potenziale offensivo come Insigne e Immobile, ha ottime speranze".

Gudmundsson napoli

Ultimissime calciomercato Napoli, l'annuncio dell'agente di Gudmundsson

"Gudmundsson è un terzino veloce e di potenza, è stato tra i migliori se non il migliore proprio in Olanda. Le sue prestazioni hanno attirato un paio di club anche italiani sul calciatore. Napoli tra questi? Non commento (ride).

Gudmundsson è assolutamente pronto per iniziare in un nuovo campionato competitivo perché sono due anni che gioca ad altissimi livelli in Olanda. Gudmundsson a Napoli? Ovvio che mi piacerebbe, Napoli è un grande club con una grande storia, sarebbe una buona opzione.

Ibra è l’attaccante migliore della storia della Svezia, si fa sentire la sua assenza a Euro 2020. I suoi compagni possono solo fare il meglio che possono senza di lui”.