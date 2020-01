Sky UK - Accostato al Napoli, Gedson Fernandes vicinissimo al West Ham in prestito biennale

Calciomercato Napoli. Gedson Fernandes, centrocampista del Benfica, resta sul taccuino di Giuntoli qualora la trattativa con Lobotka dovesse sfumare. Però sul calciatore si son fiondate molti club della Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il West Ham ha sorpassato la concorrenza per Gedson Fernandes. Il club inglese ha raggiunto l'accordo con il Benfica per il talentuoso centrocampista classe 1999. Operazione chiusa sulla formula del prestito per 18 mesi. Inizialmente il West Ham aveva chiesto l'inserimento di un'opzione di riscatto da circa 40 milioni, respinta però dal club lusitano che ha deciso di cedere Gedson Fernandes in prestito secco senza possibilità di acquisto.

