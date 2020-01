Repubblica - Gattuso spera ancora in Politano, Giuntoli può riprovarci con lo scambio con Llorente

Calciomercato Napoli - "Non so cosa accadrà sul mercato", si è limitato a dire questo un amareggiato Gennaro Gattuso nel post partita di Napoli-Fiorentina.

Mercato Napoli, Gattuso spera in Politano

In realtà, riferisce La Repubblica oggi in edicola, il tecnico azzurro continua a fare un pensierino su Matteo Politano che ha da sempre il suo gradimento tattico. Per Rino, sarebbe l'esterno mancino da piazzare a destra per lasciare spazio alle incursioni di Giovanni Di Lorenzo.

Ecco quanto si legge direttamente dal quotidiano:

Lo stop della trattativa tra Inter e Roma ha riaperto le speranze del Napoli. Il ds Giuntoli potrebbe proporre nuovamente l’idea dello scambio con Llorente negli ultimi giorni di mercato regalando così a Gattuso un rinforzo importante per dare linfa alla manovra offensiva.