Primo allenamento di Gaetano con la Cremonese [FOTO]

Calciomercato Napoli. Primo allenamento per Gianluca Gaetano con la maglia della Cremonese, il giovane calciatore girato in prestito per sei mesi dal Napoli. Mancano soltanto gli annunci ufficiali dei due club ma il classe 2000 inizia ad allenarsi sotto gli ordini di Massimo Rastelli.

Cremonese, primo allenamento per Gaetano

Primo allenamento settimanale per la Cremonese. Archiviato il pareggio con il Venezia, i grigiorossi sono tornati al lavoro per preparare il prossimo appuntamento di campionato, in programma sabato prossimo con la Virtus Entella (sabato, ore 15). Al termine dell’attivazione muscolare, la squadra si è trasferita sul campo numero 1 dove mister Rastelli ha fatto svolgere esercitazioni tattiche, partitelle a tema su campo ridotto e attività aerobica. In gruppo anche Gianluca Gaetano che, in attesa di perfezionare il trasferimento in grigiorosso, ha ottenuto il nulla osta dal Napoli. Attività differenziata per Ravaglia e Ceravolo che già nei prossimi giorni torneranno ad allenarsi con i compagni. Domani allenamento alle ore 11.