The Times - Trovato l'accordo Gabriel-Arsenal, i Gunners trattano con il Lille ma devono cedere in difesa: corsa contro il tempo per il Napoli

Ultime calciomercato Napoli. E' un vero e proprio testa a testa tra Napoli e Arsenal per Gabriel del Lille. Il club azzurro ha un gentlemen's agreement con la compagine transalpina, ma per affondare il colpo dovranno prima cedere uno tra Maksimovic o soprattutto Koulibaly. Al momento proprio la mancata partenza del senegalese sta bloccando la trattativa Gabriel, con l'Arsenal che sta provando a beffare il Napoli.

Gabriel-Napoli, testa a testa con l'Arsenal

Secondo quanto riportato dal The Times, i Gunners avrebbero infatti trovato un accordo con l'entourage del centrale brasialiano ed ora starebbero facendo fassi avanti anche con il Lille mettendo sul piatto un'offerta da quasi 30 milioni (bonus compresi). Il sorpasso sembrerebbe cosa fatta, ma dall'Inghilterra ricordano come anche l'Arsenal abbia bisogno di monetizzare in difesa prima di sferrare l'assalto decisivo per Gabriel: con la valigia pronta sono Sokratis, Mustafi e Chambers.

Insomma la situazione appare abbastanza semplice: chi riuscirà a piazzare prima gli esuberi potrà accaparrarsi Gabriel. Il Napoli parte dal vantaggio dell'accordo con il Lille, ma l'Arsenal sta tentando il calciatore e la sua famiglia: spetterà dunque al brasiliano classe '97 l'ultima parola, probabilmente nel giro di una settimana.