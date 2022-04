Zerbin e Gaetano, Il Mattino: il Napoli ha già deciso il loro futuro

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato le situazioni di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, giovani giocatori di proprietà del Napoli che stanno facendo benissimo in Serie B con Frosinone e Cremonese. Ecco le ultime sul loro futuro:

Kvartskhelia e Olivera. Giusto per iniziare. Ma anche il ritorno alla base di Zerbin e soprattutto di Gaetano. Ovvio, non sarà tutto qui il Napoli del futuro, reduci da due stagioni brillanti rispettivamente al Frosinone e alla Cremonese. Ovvero non ruoterà solo su questo gruppo giovane e inesperto.