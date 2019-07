Marca - Fekir al Betis Siviglia, ormai è fatta: 25 milioni al Lione, settimana prossima le visite mediche

Ultimissime calciomercato Napoli, c'è anche Nabil Fekir tra gli obiettivi del club azzurro. L'attaccante francese di origine algerina, 26 anni, è l'ultima idea per rinforzare il reparto offensivo del Napoli, ma c'è grande concorrenza attorno al suo nome. Come scrive il quotidiano spagnolo Marca, "dopo varie settimane di trattative con il Lione, adesso il Betis Siviglia è più vicino che mai all'acquisto di Fekir".

Fekir-Napoli, Marca annuncia l'accordo col Betis

I giochi sembrano davvero fatti, tant'è che Fekir - stando a quanto riporta Marca - potrebbe volare a Siviglia già all'inizio della prossima settimana per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto in Liga. Ci sarebbe già un permesso ufficiale da parte dell'Olympique Lione a lasciarlo partire. Fekir andrebbe al Betis per quasi 25 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Assieme a Fekir, a Siviglia si trasferirà anche suo fratello minore Yassin, che andrà a giocare in prestito nella Serie B spagnola".

Su Fekir, precisa Marca, c'erano anche Valencia, Siviglia e Napoli, che lo aveva valutato come alternativa a James Rodriguez, ma il giocatore avrebbe ormai scelto il Betis.