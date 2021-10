Dalla Spagna - Fabian Ruiz al Manchester United: può essere il sostituto di Pogba

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e una possibile grande cessione in arrivo nel 2022. Perchè la SSC Napoli vola al primo posto in classifica e in diversi calciatori si stanno esprimendo al massimo con Luciano Spalletti. Tra questi c'è un calciatore finito nel mirino del Manchester United.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino del Manchester United

Possibile cessione importante del Napoli in vista della prossima stagione. Perché il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz è uno degli obiettivi del Manchester United. Il calciatore spagnolo è uno dei migliori giocatori in questo nuovo inizio di stagione di Serie A. Luciano Spalletti è riuscito a dargli nuovamente continuità nelle prestazioni e l'acquisto di Zambo Anguissa al suo fianco aiuta la crescita del giocatore. Per questo motivo ora il Manchester United ha intenzione di puntare sull'acquisto di Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz al Manchester United: è il sostituto di Pogba

Aumentano le prestazioni di Fabian Ruiz che ora è obiettivo del Manchester United per sostituire Paul Pogba la prossima sessione di calciomercato estiva. Il calciatore francese è in scadenza 2022 e andrà via a costo zero, per questo il Manchester ha Fabian nel mirino. Oltre al calciatore del Napoli ci sono anche Declan Rice del West Ham United, Franck Kessie del Milan e Kalvin Phillips del Leeds United. Fabian Ruiz è in scadenza 2023 e il Napoli potrebbe trovarsi costretto a cederlo la prossima estate senza un rinnovo per evitare di perderlo a zero.

Calciomercato: le altre big interessate a Fabian

Sul centrocampista del Napoli Fabian Ruiz c'è il Manchester United, ma da tempo anche Barcellona e Real Madrid. Come annunciato in Spagna da Fichajes.net, il calciatore spagnolo continua ad essere nel mirino delle due grandi che in Spagna lo seguono da quando ancora era al Betis. Tornare in Spagna è una cosa che da sempre Fabian ha spiegato di voler fare.