RAI, Venerato a CN24: "Domani presenti Giuntoli e Giuffredi alla firma di Di Lorenzo, si parlerà anche di Veretout. Il giocatore vuole l'azzurro"

Ultimissime calcio napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it per quanto concerne il mercato del Napoli, nello specifico su Di Lorenzo e Veretout. Ecco quanto dichiarato.

"Napoli-Di Lorenzo ci siamo. Domani pomeriggio alle 17.30 appuntamento con Giuntoli e il segretario Vallefuoco per siglare il contratto di cinque anni con il Napoli. Il terzino sarà in compagnia del suo agente, Mario Giuffredi".

"Con il professionista napoletano si riparlerà anche di Veretout che resta più che mai nel mirino di Giuntoli. Non appena la Fiorentina chiarirà la sua situazione societaria la trattativa decollerà. Il francese è in vacanza in Sardegna. Attende novità. Sogna la maglia azzurra. Ma dovrà ancora attendere".