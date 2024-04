Calciomercato Napoli, Di Lorenzo fa tremare i tifosi? Gli aspetti da chiarire

Calciomercato Napoli, e se Giovanni Di Lorenzo salutasse a sorpresa a fine stagione? La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e spiazza non poco i tifosi trattandosi del capitano. Secondo alcune indiscrezioni, la rivoluzione estiva potrebbe in qualche modo intaccare anche il leader azzurro che quasi un anno fa ha alzato al cielo la coppa del terzo scudetto napoletano.

Calciomercato Napoli, anche Di Lorenzo in bilico?

Sembrerebbe, infatti, che il difensore sia pronto a chiedere un incontro col presidente Aurelio De Laurentiis a fine stagione per capire intenzioni e prospettive del progetto partenopeo. E senza garanzie, non sono esclude riflessioni con l'Inter che sembra già monitorare la situazione. Tuttavia la posizione del giocatore sembrerebbe essere chiara: no in un'altra squadra italiana, piuttosto all'estero dove sembra stimato in Premier League. La differenza potrebbe farla il nuovo allenatore: dovesse essere Antonio Conte è un conto, diverso invece se alla fine arrivasse una scommessa in panchina.

Il recente contratto firmato fino al 2028 non sarebbe un problema come il calcio ci ha insegnato nell'ultimo decennio, anzi darebbe forza contrattuale al club. Ma alla fine potrebbe trattarsi anche solo di un falso allarme, col capitano che resterebbe come da programmi. A far preoccupare sono state anche le parole dell'agente lo scorso gennaio, quando - nel pieno della crisi - si abbandonò a uno sfogo in diretta: "A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni, tenendo anche conto della memoria corta delle persone. È giusto che anche noi prendiamo atto della situazione e facciamo delle scelte".

Futuro Di Lorenzo: le percentuali a oggi

Quella tensione tuttavia a oggi sembra rientrata, soprattutto alla luce di un finale di campionato che potrebbe dare un po' di serenità ed entusiasmo dopo la vittoria di Monza. A oggi, dovessimo parlare di percentuali, verrebbe da dire: 85% permanenza, 15% cessione. Tuttavia bisogna aspettare la nuova guida tecnica e il finale di stagione per capirci di più, con la possibilità però che il mondo Napoli possaribaltarsi nei prossimi mesi. La rivoluzione riguarderà anche Di Lorenzo. Non per volere del Napoli eventualmente, almeno non ad oggi.