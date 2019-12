Calciomercato Napoli - Dal sogno Tonali alla pista Torreira ma occhio a Kessiè: ecco le loro valutazioni

Calciomercato - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, la S.s.c. Napoli potrebbe intervenire sul mercato nel mese di gennaio dando priorità al centrocampo: il reparto che ha mostrato le falle più pericolose.

Il sogno è Sandro Tonali, ma la quotazione del Brescia è astronomica: 50 milioni. Però De Laurentiis e Cellino sono buoni amici.

Altro obiettivo, però, per l’immediato è un regista: ed è per questo motivo che la pista che porta a Torreira dell’Arsenal si fa sempre più concreta. Il Napoli può sondare l’ipotesi del prestito, ma la possibilità di un’offerta da 25 milioni per riportare in Italia il classe ‘96.

Da tener d’occhio, anche Frank Kessie che è in uscita: il Milan potrebbe esser disposto a cederlo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.