Calciomercato Napoli, Criscitiello sicuro: "Il mercato dei partenopei dovrebbe essere già chiuso qui"

Ultimissime calciomercato Napoli - Mercato finito per gli azzurri? Michele Criscitiello ne è certo, questo un estratto dal suo editoriale di TMW:

"Sarà una settimana decisiva non solo per la Juventus. Con la sosta del campionato, sia le big che le squadre di bassa classifica, devono provare ad intervenire per migliore il proprio organico. Il Milan in difesa, la Juve in attacco e centrocampo, la Lazio ha le mani legate, il Napoli dovrebbe aver chiuso qui mentre l'Inter forse farà solo uscite secondarie. La Roma si è mossa di più e meglio ma far svoltare questa stagione non sarà semplicissimo. Balla ancora il rinnovo di Zaniolo che dovrebbe arrivare in tempi brevi".